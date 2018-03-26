Bozdağ: Afrin'de bir sivilin bile burnu kanamadı

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bozdağ açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Afrin operasyonu hakkında konuşan Bozdağ "Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde ilerledi. Toplam 49 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekat kapsamında terör örgütü mensubu 3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi. 332 bölge ise kontrol altına alındı. Toplam alan ise 2 bin kilometre karedir. Şu anda kontrol tamamen TSK elindedir. Terör unsurları bölgeden uzaklaştırılmıştır. Biz beklerdik ki Türkiye'yi bu noktada taktir etsinler ama taktir etmediler. Harekat şuan devam etmektedir. Bölgeden kaçan teröristler tuzaklama yapmıştır. TSK uzman ekipleri ile bölgede tuzaklanmış mayınları tespit edip, imha çalışmalarını yürütmektedir. Harekat boyunca herhangi bir sivilin ölmesi bir yana burnunun kanaması bile söz konusu olmamıştır. Bu TSK'nın büyük bir başarısıdır, diğer ülkelere de örnek olan bir başarıdır. Şu anda önemli bir aşama alındı ama yapılacak epey bir çalışma var. Tuzakların temizlenmesi sürerken bölgede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 8 bin 100 aileye insani yardım ulaştırılmıştır. Bölgedeki 5 hastane 11 sağlık ocağının çalışır hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. İçme suyu ile ilgili Afrin'de bazı sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunun giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Orada gerek üretilen zeytin ve zeytin yağı ve diğer ürünlerin aksamadan devam etmesi ve ticaretinin yapılması için de mekanizmalar oluşturulmaktadır. Türkiye'de Afrin'in işi bitmemektedir" sözlerini kullandı.