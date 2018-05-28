Bozdağ: ADD darbeci bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koymuştur

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 27 Mayıs paylaşımına ilişkin soruşturma başlatılırken, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) sosyal medya hesabından yaptığı 27 Mayıs paylaşımına ilişkin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

Bozdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği hakkında başlatılan 27 Mayıs soruşturması ile ilgili, "ADD darbeci bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

ADD hesabından "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs" paylaşımı yapılmıştı.