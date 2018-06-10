Bozcaada'da tepki çeken yapılaşma

Bozcaada, yıllardır doğal güzellikleri ve bakir koylarıyla tatilcilerin gözdesi olmayı başarırken, son zamanlarda yapılaşma baskısıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle adanın güney sahillerindeki betonlaşma, doğal güzelliği tehdit etmeye başladı. Son olarak Akvaryum Koyu'nun sırtlarında yükselen 19 villa, vatandaşların tepkisini çekti.

Bozcaada, son yıllarda tartışmalı imar planları ve koylarının kiralanarak işletmeye açılma teşebbüsleri ile karşı karşıya kaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 20 Ağustos 2014 tarihinde Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırladı. Plana göre Bozcaada ve Gökçeada'nın yüzde 90'ının imara açılacağı iddia edildi. Ancak adalarda yaşayan vatandaşlar ve çevreciler, protesto yürüyüşleri ve imza kampanyalarıyla imar planına tepki gösterince, Bakanlık 2015’te planı revize etti. Bozcaada'da barınma amaçlı da olsa bağ evi yapılmasına yasak getirildi.

DHA'nın haberine göre, 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca adadaki bakir bazı koylar, 'şezlong, şemsiye ve büfe' konularak işletme açılması veya kiralanması için ihaleye çıkıldı. Ancak, ada halkının tepkisi ve sosyal medyada başlatılan kampanyalar ses getirince, Bakanlık bu ihalelerden de vazgeçti.

Son olarak, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu'na bakan tepede, bir firma tarafından 19 villanın inşası için çalışma başlatıldı. Villaların inşası sürerken, yine son zamanlarda, bazı konutlar yapıldı. Ada'nın bakir bölgelerinde yükselen yapıların birçoğunun izninin önceki imar planlarına göre alındığı ve projelerinin onaylatıldığı, bu doğrultuda da belediye tarafından inşaat ruhsatı verildiği ifade edildi.

İnşaatı devam eden yapılara 26 Ekim 2015 tarihinde ruhsat veren Bozcaada Belediyesi'nin CHP’li Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz konuyla ilgili şunları söyledi:

"Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 20 Ağustos 2014'te açıklanmıştı. O tarihten itibaren adamızda tarım alanlarında barınma amaçlı yapı yapılamıyor. Burada özellikle güney sahillerindeki konutlar başta olmak üzere, şu anda devam eden tüm yapılar, 20 Ağustos 2014'ten önce onaylanmış, Anıtlar Kurulu'ndan geçmiş son projeler. Hatta bununla ilgili biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne görüş de sormuştuk. Bize gelen cevap, bu projelerin geçerli olduğu yönündeydi. Bu nedenle ruhsat verildi. Artık bunlar son projeler ve bundan sonra devamının gelmeyeceğini düşünüyoruz.”

Ada halkı ise, yapılaşmalar konusunda direnmediğini iddia ettiği Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz’a tepkili.