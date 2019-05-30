Boyun eğmeyenlerin büyük direnişi: #Haziran6yaşında...

27 Mayıs'ta Gezi Parkı'na giren ilk iş makineleri AKP iktidarına 'artık yeter' diyen bir halkın dalga dalga sokağa çıkmasıyla püskürtüldü ve 31 Mayıs'ta bir halk bütün ihtişamıyla 'Ben buradayım' dedi. Haziran Direnişi üzerinden geçen 6 yıla rağmen sıcaklığını koruyor. Toplumsal mücadeleler tarihimize bıraktığı miras ve yaşattığı deneyimlerle kolektif bellek ve bilincimize kazındı. Adları hiç unutulmayacak olanlar, o günlerde katledilen yiğit gençlerimiz buna tarihsel varlıklarıyla şahitlik ediyor: Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ali Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik ve Medeni Yıldırım...

AKP iktidarının 11 yılını doldurduğu bir dönemde, Mayıs 2013'te, AKP bir kez daha 'Ben ne istersem o olacak' diyor, Gezi Parkı'nı hedef alarak yıkıma girişiyordu.

27 Mayıs gecesi Gezi Parkı'na iş makineleriyle yapılan ilk çıkarma, halkın tepkisiyle boşa düşürülürken, bunu bir güç gösterisine ve bilek güreşine çevirmek isteyen AKP, hamle üstüne hamle, saldırı üstüne saldırı düzenliyordu.

AKP, Taksim'e yaptığı polis yığınağıyla halkı alt edebileceğini düşünüyordu ancak 31 Mayıs'ta bir halk üzerindeki ölü toprağını tümüyle atarak AKP'ye meydan okuyacaktı.

31 Mayıs'ta Taksim'de başlayan büyük halk hareketi ilk günden başlayarak İstanbul sınırlarının ötesine geçti ve Türkiye'nin neredeyse tamamında halk sokaklara dökülerek polis saldırılarına karşı günlerce mücadele etti, kararlılıkla "Hükümet İstifa" sloganları attı.

Eylemlerin ardından yalpalayan, halkın karşısına çıkamayınca soluğu Fas'ta alan Erdoğan, yurda yine saldırılarla dönmüş ama halk tüm saldırılara karşın direnişini zirveye taşımıştı.

Geriye çok değerli bir miras ve önemli dersler bırakarak sonlanan Haziran Direnişi, aradan geçen 6 yıla rağmen ülkeyi yönetenlerin kabusu olmaya devam ediyor...

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