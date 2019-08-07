Boyun Eğme’nin yeni sayısı çıktı: TKP’nin 100’üncü yılı

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı çıktı. Boyun Eğme’nin gündeminde gelecek ay 100. yılına girecek TKP’nin mücadeleye, anlamaya ve partiye omuz vermeye çağrısı yer alıyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı bu hafta okurlarla bayram nedeniyle bir gün erken buluşuyor. Gazetenin manşetinde 10 Eylül’de 100. yılına girecek olan Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) yaptığı mücadeleye, anlamaya ve partiye omuz verme çağrısı yer alıyor.

Boyun Eğme’nin 182’nci sayısı “Paranın saltanatı varsa halkın TKP’si var” manşetiyle çıktı. Gazetenin ilk sayfasında şu değerlendirmelere yer verildi:

“Türkiye Komünist Partisi gelecek ay yüzüncü yılına girecek. 1920 yılının 10 Eylül günü kurulan TKP, 2020 yılı boyunca Türkiye’nin en eski ama en devrimci partisi olmanın gereğini yerine getirecek: Kutlamalarını eskileri anarak değil, yeni insanları partiye katarak yapacak.

Türkiye Komünist Partisi, sizi verdiği mücadeleyi izlemeye, anlamaya ve partiye omuz vermeye çağırıyor.

TKP aydınlanma mücadelesinin temel direği

Türkiye Komünist Partisi, laikliği en gerçek biçimde ve en militanca savunan parti olmuştur. Bunun temel nedeni, dinin siyasetin dışına çıkartılması ilkesi ile siyasetin toplumu dönüştürmek, ileri taşımak için kullanılması yaklaşımını birleştirmiş olmamızdır.

Din ve paranın siyasetteki hakimiyeti sona erdirilmelidir.

Din ve inançlar, dinsel kurum ve örgütlenmeler siyasetten dışlanmalıdır.

Ve mutlaka toplumun gerçek bir aydınlanması için kollar sıvanmalıdır.

Komünistler için değişmez gerçek: Hak verilmez alınır!

Patronlar ve hükümetleri her zaman ikiyüzlüdür. Her zaman hem nalına hem mıhına vurmak isterler. ‘Kriz yok. Ülkemiz çok iyi gidiyor’ da derler, ‘kriz çok fena, aynı gemideyiz, hep beraber fedakarlık etmezsek batarız’ da...

2018 sonbaharında TKP bu genel kuralın somut sonuçlarını görerek harekete geçti. Patronların batırdıkları ülkenin krizini fırsat bilip işçilere yeni kazıklar atacağını düşündük. Buna karşı işçilerin dayanışma, haberleşme ve mücadele ağını örgütledik:

Patronların Ensesindeyiz!"

NHKM’LERDE, TKP BÜROLARINDA VE MEYDANLARDA

Boyun Eğme’nin yeni sayısına hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında ulaşabilirsiniz.