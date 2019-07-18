Boyun Eğme'de bu hafta: Emperyalizmle dans etmeyin, NATO’dan çıkın!

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor. Boyun Eğme'nin bu haftaki sayısı 'Emperyalizmle dans etmeyin, NATO'dan çıkın' manşetini taşıyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 179'uncu sayısı yarın okurlarıyla buluşacak. Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Emperyalizmle dans etmeyin, NATO'dan çıkın" başlığıyla çıkacak.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili tartışmaları gündemine taşıyan dergi "S-400’lerin sahneye çıkması ile ABD emperyalizmi ve NATO’nun sarsıldığı doğrudur. Bu sarsıntının halklar yararına değerlendirilebilmesi ise dinci, piyasacı, ırkçı sermaye egemenliğinin sona erdirilmesi ile mümkündür" diyor.

Boyun Eğme'nin ilk sayfasında yer alan değerlendirmede şöyle deniliyor:

"Emperyalizmle dans etmeyin

NATO’dan çıkın!

Ortadoğu’da karanlık projelerin eş başkanlığı ile övündükleri yıllar geride kaldı. Irak işgalinde, Suriye’nin yangın yerine çevrilmesinde, İsrail’in cesaretlendirilmesinde hatta Arap Baharı denilen uğursuz operasyonla yapılan işlerde hep ABD emperyalizminin işbirlikçiliğini yaptılar.

“Bölgesel güç” olmakla övünürken bile ülkemizin taşeron emperyalist olarak piyasa değerinin ne kadar yüksek olduğunu anlatıyorlardı.

Şimdi kafa değişmedi ama dünya değişti.

ABD emperyalizmine itaatte rakipsiz olmak hem mümkün değil, hem çok para etmiyor, hem de artık başka sanatlar prim yapıyor: Emperyalizmle dans ediyorlar.

Bizse basit bir şey söylüyoruz: ABD emperyalizmine koşulsuz teslimiyet bitecekse, onunla oyunlar oynama dönemi başlamamalıdır. Emperyalist sistemden mutlak kopuş şarttır.

Maharet imamlarda değil S-400’de

Herhangi bir Türk hükümetinin füze savunma sistemlerini ABD’den değil de Rusya’dan alacağını söyleyen birisine 20 yıl önce deli muamelesi yapılırdı.

Şimdi AKP, bunu gerçekten hayata geçiriyor.

AKP birden Amerikancılıktan vaz geçtiğinden değil.

ABD, bir süredir oyun kuramıyor. En değişmez müttefiki İsrail’in Çin’le kurduğu ekonomik ilişkiler Amerikan siyasetçilerinin sinirlerini bozuyor. Suriye’de üzerine yatırım yaptıkları cihatçılar bin parçaya bölünürken, sahada üstünlüğü Rusya, İran, Lübnan Hizbullahı ve hatta Çin gibi müttefiklerle bir denge oluşturmaya çalışan Suriye mutlak olarak elde etmiş durumda.

Üstelik, örneğin Rusya, kıran kırana rekabet edilen bir düşman gibi değil, sözünü geçirmesini bilen bir ortak gibi konumlanıyor.

Bu tabloda, hem AKP, hem de burjuva devletinin hakim unsurları manevra yeteneği kazanıyorlar.

Adı üstünde manevra yeteneği. Üstelik bu yetenek AKP iktidarının yetkinliğinden gelmiyor: Amerikancılığı derinlere kazınmış Türkiye burjuvazisi, şimdi ABD ile oyun oynamaya başlıyor. Birincisi, dünya koşullarında bunu yapmak mümkün hale geliyor. İkincisi, bunu yapmadan ayakta durmak mümkün görünmüyor.

Peki bu iyi bir şey mi?

Hayır! Kazanılan manevra yeteneği, Türkiye’yi emperyalist tasalluttan kurtarmıyor, tam tersi! Bu manevralar Türkiye’yi geçmişte hep kıyısında durduğu emperyalist savaş oyunlarının tam göbeğine itiyor.

“ABD düğmeye bassa tek bir uçak kaldıramaz hava kuvvetlerimiz, yazılımlar vs. her şey onların elinde” denilen bir dönemden, bağımlılığın farklı emperyalist odaklar arasında dağıtıldığı bir döneme giriyoruz.

S-400’lerin sahneye çıkması ile ABD emperyalizmi ve NATO’nun sarsıldığı doğrudur. Bu sarsıntının halklar yararına değerlendirilebilmesi ise dinci, piyasacı, ırkçı sermaye egemenliğinin sona erdirilmesi ile mümkündür.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: