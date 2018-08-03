Boyun Eğme'de bu hafta: Bu şapkadan tavşan çıkmaz

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 135'inci sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.
"Kurultaylı da kurultaysız da bu şapkadan tavşan çıkmaz" manşetiyle yayınlanan gazetede bu hafta CHP'deki kurultay kavgası ele alınıyor.
Okurlar Boyun Eğme'ye hafta boyunca meydanlardan, caddelerden, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ve Türkiye Komünist Partisi bürolarından ulaşabilecek.
Gazetede yer alan bazı konu, başlık ve yazılar şöyle:
"Sahte umutlardan kurtulma zamanı" başlıklı yazıdan:
Bugün CHP içinde sosyalistler vardır. Yanlış ve sonuçsuz bir çaba içindedirler.
Bugün CHP’de bu partinin dışında umut göremeyen yoksul emekçiler, aydınlar vardır. Hazırcılıktan vazgeçmeli, başka yerlere bakmalıdırlar.
CHP’de en son eleştirilecek olanlarsa koltuk kavgası verenlerdir.
Onların işi budur, hayatı budur. Böyle devam etmelidirler. Zaten böyle devam edeceklerdir.
Umudu arayanlar, bu ilüzyon gösterisinde şapkadan çıkacak tavşanı beklemek yerine düzenle kavgayı örgütleyenlere katılmalıdır.