Boyun Eğme'de bu hafta: Bu şapkadan tavşan çıkmaz

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 135'inci sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

"Kurultaylı da kurultaysız da bu şapkadan tavşan çıkmaz" manşetiyle yayınlanan gazetede bu hafta CHP'deki kurultay kavgası ele alınıyor.

Okurlar Boyun Eğme'ye hafta boyunca meydanlardan, caddelerden, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ve Türkiye Komünist Partisi bürolarından ulaşabilecek.

Gazetede yer alan bazı konu, başlık ve yazılar şöyle:

Sahte umutlardan kurtulma zamanı

Düzenin düzmece muhalefeti ile buraya kadar

Sosyal demokrasi nedir?

Hitler'i kime borçluyuz?

TKP neden umuttur?

"Sahte umutlardan kurtulma zamanı" başlıklı yazıdan: