Boyun Eğme'de bu hafta: Biz 1 Mayıs'a çıkalım

Haftalık gazete Boyun Eğme'nin 122'inci sayısı "Biz 1 Mayıs'a çıkalım" manşetiyle Cuma günü okuyucusuyla buluşacak.

İşçi sınıfının mücadele, dayanışma ve birlik günü 1 Mayıs yaklaşırken, Boyun Eğme bu hafta "Biz 1 Mayıs'a çıkalım" manşetiyle Cuma gününden itibaren okurlarıyla buluşacak.

Meydanlarda, caddelerde, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve Türkiye Komünist Partisi bürolarında okurlara ulaşacak olan gazetede yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:

Komünist işçiler 1 Mayıs'ı örgütlüyor

'Sosyalizmin sesi burada diyeceğiz'

TKP 1 Mayıs'a çağırıyor: 1 Mayıs mektubu

'TELEVİZYON'DAN YAYIMLANMAYACAK'

Boyun Eğme'nin bu haftaki manşet sayfasından bir bölüm şöyle:

"Hazırlıklar hızlandı. Herkes bir şeylere hazırlanıyor. İttifaklar, aday adayları, kulis ehli, bankacılar, döviz büroları, spekülatörler, müsteşarlar, bakan yakınları, müteahhitler, gençlik kolları...

Seçime hazırlanıyorlar, vergi affına hazırlanıyorlar, doların inmesine çıkmasına hazırlanıyorlar, yeni ihalelere, şeker fabrikalarının satışına, seçim yatırımları sırasında açılacak kadrolara...

Kısacası herkes kapısında beklediği ikbal neyse onun için hazırlık yapıyor.

“2019’a hazırlanma” heyecanı fazla sürmedi. Baştan aşağı hukuksuzluk ve hile ile doldurulmuş seçim yasası, halkı aptal yerine koyan YSK kararları ile 2019’u kazasız belasız atlatmak niyetinde olan “Cumhur İttifakı” ülkede ve dünyada gidişatın belirsizliklerinden sıkıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet koltuklarının yerel seçimlerden önce doldurulmasının kendi çıkarları için daha uygun olacağını gördü. Ülkenin geleceğini belirleyeceği, varlık yokluk meselesi olduğu söylenen 2019 Kasımı geriye çekiliyor.

Şimdi hummalı bir şekilde hazırlanıyorlar.

Ve halkı hazırlamaya çalışıyorlar.

Akıl almaz, haksız ve hileli bir seçimde paşa paşa sandığa gidip oyunu vermeye, oyunu bozmadan ülkenin geleceği ile oynayacak oyuncuyu seçmeye...

Şimdi bir süre televizyonlar “ısınan gündemi” halkın üzerine boca edecek.

Seçim yatırımları, vaatler, karşılıklı meydan okumalar, “en uygun aday” tartışmaları...

Milyonlarca insan için, emekçi halk için seçilecek yollar var.

İyice evine kapanıp gelişmeleri tribünden maç izler gibi izlemek bir yol.Bir diğer yolsa kendi oyununu kurmak.

Düzen siyasetinin edilgen seyircileri olmaktan çıkıp, düzen siyasetçilerini kendisini izlemeye, hesabını halka göre yapmaya zorlamak...

Biz bunun yolunun örgütlü mücadelenin güçlendirilmesinden, düzen siyaseti karşısında gerçek bir seçenek olarak emekçilerin kendi siyasal örgütlenmelerini büyütmelerinden geçtiğini düşünüyoruz.

Ve diyoruz ki, 1 Mayıs günü evinde oturup siyaset kodamanlarının demeçlerini, açıklamalarını, görüşmelerini ve kulis haberlerini izlemeyi seçenler hep izleyici kalmaya mahkûm olacak.

Oysa, çok şeyin değişmesi lazım. Ve değişim ancak milyonların izleyici olmaktan çıkmalarıyla mümkün olacak.

Bir şeyler değişirken bunu görmek, izlemek ve anlamak için bile kovuklardan çıkmak gerek.

Şimdi Türkiye Komünist Partisi, kovuğuna sığınmayı kabullenmeyenleri, boyun eğmeyenleri 1 Mayıs’a çağırıyor."