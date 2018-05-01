Boyun Eğme 1 Mayıs alanına sokulmadı

Boyun Eğme dergisi, İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs alanlarına sokulmadı. Polisin kapak görselini bahane ederek keyfi bir tutum aldığı belirtildi.

Haftalık yayımlanan Boyun Eğme dergisi, İstanbul ve Ankara'da 1 Mayıs alanlarına sokulmadı. Polisin kapaktaki görseli bahane ettiği, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla dergilerin alana sokulmasını engellediği öğrenildi. soL Haber'in görüşüne başvurduğu Türkiye Komünist Partisi avukatı Özge Demir "Hukuksuz ve tamamen keyfi bir uygulama. Basın Savcılığı'na iletilmiş, gerekli bildirimleri yapılmış bir yayının alanlara sokulmaması kabul edilemez" dedi.

Ankara'da ayrıca Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin 1 Mayıs için hazırladığı "Çeteler dışarı bilim içeri" pankartı da "çete" yazdığı gerekçesiyle 1 Mayıs alanına sokulmadı.