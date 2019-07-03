Böyle olur Saray takımının formaları: Diriliş, Selçuklu Kartalı, Keykubat...

Konyaspor Kulübü önümüzdeki sezonun formalarının tanıtımını yaptı. Kulüp, formların isimlerini Diriliş - Selçuklu Kartalı - Anadolu - Keykubat olarak tanıttı. Sosyal medyada "böyle olur Saray'ın takımı" diye konuşuldu.

Konyaspor Kulübü bugün önümüzdeki sezonun formalarının tanıtımını özel videoyla taraftarlarına yaptı. Konyaspor Kulübü resmi twitter hesabından "Bizim sevdamız kutlu, davamız ebet müddettir. Yeni sezonda giyeceğimiz Diriliş - Selçuklu Kartalı - Anadolu - Keykubat formalarımız tahtın gerçek sahiplerine hayırlı olsun" ifadesi ile forma tanıtım videosu paylaştı. Tanıtım sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada "böyle olur Saray'ın takımı" diye konuşuldu.

Formaları beğenen Konyaspor taraftarı 2016 yılında Türkiye ile İzlanda Avrupa Şampiyonası grup elemeleri maçı öncesinde Ankara’daki patlamada hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunda ıslıklamış ve yuhalamıştı.