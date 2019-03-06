Böyle olur 'millete ihanet...'

Türkiye 2002'den bu yana Belçika büyüklüğünde tarım alanını kaybetmiş durumdayken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz' açıklaması geldi. Erdoğan'ın açıklamasını soL'a değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, '3,4 milyon hektar tarım alanı gitti, mera alanları 10 milyon hektara kadar düştü. Bunları kim yaptı, biz mi yaptık? Bu iktidar döneminde yapıldı bunlar' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz" derken, "Tarım sektöründeki spekülatörleri, sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın tarıma yönelik yaptığı "millete ihanet" açıklaması, AKP'nin 2002 yılından bu yana uyguladığı tarım politikasını yeniden akıllara getirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası'nın hazırladığı rapora göre, 2002 yılından bugüne kadar tarım yapılan alanlar yüzde 12,7 azaldı. Belçika büyüklüğündeki 3,4 milyon hektar tarım alanı ekilmekten vazgeçildi.

'BUNLARI KİM YAPTI?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını soL'a değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, "3,4 milyon hektar tarım alanı gitti, mera alanları 10 milyon hektara kadar düştü. Bunları kim yaptı, biz mi yaptık? Bu iktidar döneminde yapıldı bunlar" dedi.

Büyük miktarda tarım alanları kaybeden Türkiye'nin her alanda ithalata bağımlı hale geldiğine dikkat çeken Güngör, "Çiftçinin bugün inanılmaz derecede bankalara borcu var. Bunun 3,2 milyon lirası icra takibinde. Üretim, ekim yapılamaz hale geldi. Birçok üründe ciddi azalma var, buna karşın iktidar sürekli ithalat peşinde. Birkaç ürün dışında ithal etmediğimiz ürün kalmadı neredeyse. Pirinç, mısır ihtal ediyoruz. Diğer ürünler sırada, sürekli mısır, buğday, baklagil, hayvan ithalatı yapan bir ülke haline geldik. Üstelik bu ithalatlar yine bu halkın cebinden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

17 yıldır iktidarda olan partinin bunların sorumluluğuna da sahip olduğunu vurgulayan Güngör, bu zamana kadar yaptıkları uyarıların ciddiye alınmadığını, giderek daha da kötü bir yola girildiğini dile getirdi.