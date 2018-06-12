BOTAŞ Katar doğalgazına yöneldi, iki gemi siparişi verdi

BOTAŞ, Güney Kore’ye iki gemi siparişi verdi. 450 milyon dolar tutarlık siparişin hedefi Katar’dan doğalgaz almak, Rusya ve İran’a bağımlılığı azaltmak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımasında ve depolamasında kullanmak üzere iki gemi siparişi verdi. 450 milyon dolarlık siparişin, Katar doğalgazını taşıma amacıyla verildiği tahmin ediliyor.

Dünya gazetesinin haberine göre Güney Kore’deki Hyundai Heavy Industries’e ait tersanelere iki gemi siparişi verdi. Yüzen LNG depolama ve gazlaştırma adı verilen FSRU’ların toplam maliyeti 450 milyon dolar. BOTAŞ’ın doğalgazda Rusya ve İran bağımlılığını azaltmak, Katar doğalgazı başta olmak üzere farklı ülkelerde doğalgaz alabilmek amacıyla bu siparişleri verdiği tahmin ediliyor.

295 metre uzunluğunda 46 metre genişliğinde planlanan FSRU’ların depolama kapasiteleri ise 170 bin cbm civarında olduğu belirtiliyor. Hyundai ve BOTAŞ arasında yapılan anlaşmaya gereğinde gemiler 2020 yılının ilk yarısında teslim edilecek.