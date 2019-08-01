BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza büyük zam

Konutlarda kullanılan doğalgaza bugünden itibaren yüzde 14,97 oranında zam yapıldı.

Konutlarda kullanılan doğalgaza bugünden itibaren yüzde 14,97 oranında zam yapıldı. Sanayide kullanılan doğalgaza da yüzde 13,73 oranında zam geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından gece saatlerinde yapılan duyuruda zammın 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi.

Duyuruda şöyle denildi:

“BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama %14.97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.”