Borusan CEO'su: Çok ucuza BMW'ler Audi'ler var, kaçırılacak fırsat değil

Asgari ücretin 1604, açlık sınırının 1904 TL olduğu Türkiye'de, Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, ilginç bir çağrıda bulundu. Bu yılı 4,8 milyar dolarlık gelirle kapatacaklarını belirten Uğur, 'Tek uğraştığımız konu, otomotivdeki stoklarımız. Çok ucuza BMW'ler Audi'ler var, kaçırılacak fırsat değil' dedi.

CEO Ajanda 2019 Zirvesi'nde konuşan Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, stoklarında biriken otomobillerin sorun olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yılı 4,6 milyar dolar ciro ile kapattıklarını belirten Uğur, "Bu seneki bütçemiz 5.2 milyar dolardı. İyi bir büyüme planlamıştık, bütçenin altında kalacağız. 4.8 milyar dolarla yılı kapatacağız yine de, dolar bazında yüzde 3 büyüme sağlıyoruz" dedi.

Toplam 4,8 milyar doların 1,6 milyar dolarının dış pazarlardan geldiğini dile getiren Uğur, "Daha iyi olabilirdi tabi ama bu yılı bu şekilde kapatarak, arkamızda bıraktığımıza seviniyoruz. Tek uğraştığımız konu, otomotivdeki stoklarımız. Çok ucuza BMW'ler Audi'ler var, kaçırılacak fırsat değil. Stokları eritmemiz gerekiyor, onun dışında pek sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.