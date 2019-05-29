Borsa İstanbul'a BES kaynağı...

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısının en az yüzde 10’unun Borsa İstanbul'a aktarılması kararı alındı.
Kadir Sev
Çarşamba, 29 Mayıs 2019 09:02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Devlet Katkılarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin kuralları değiştirildi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, nakden ödenen Devlet katkısının en az %10’u “BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,” değerlendirilmesi zorunlu tutuldu.

Değiştirilmeden önceki düzenlemede, nakden ödenen devlet katkısının en çok %30’unun TL cinsinden, mevduat ve katılma hesaplarında; Bankalarca çıkarılan borçlanma araçlarında; BİST endeksinde değerlendirilmesi öngörülüyordu. BES şirketleri %15 oranını aşmamak koşuluyla fon portföylerini bu araçlar arasında dağıtabiliyorlardı.

Yönetmelikle öngörülen %30 oranı %20 olarak değiştirildi ve %10’unun özel olarak BİST’e yönlendirilmesi sağlandı.

Devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi yönteminde bir başka değişiklik ise önceki gün Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) yapılmıştı.

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber yapılan değişiklikle; portföyün en az %25’inin Devlet İç Borçlanma Senetlerinde kullanılması öngörülmüştü. 