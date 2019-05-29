Borsa İstanbul'a BES kaynağı...

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısının en az yüzde 10’unun Borsa İstanbul'a aktarılması kararı alındı.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Devlet Katkılarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin kuralları değiştirildi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, nakden ödenen Devlet katkısının en az %10’u “BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,” değerlendirilmesi zorunlu tutuldu.

Değiştirilmeden önceki düzenlemede, nakden ödenen devlet katkısının en çok %30’unun TL cinsinden, mevduat ve katılma hesaplarında; Bankalarca çıkarılan borçlanma araçlarında; BİST endeksinde değerlendirilmesi öngörülüyordu. BES şirketleri %15 oranını aşmamak koşuluyla fon portföylerini bu araçlar arasında dağıtabiliyorlardı.

Yönetmelikle öngörülen %30 oranı %20 olarak değiştirildi ve %10’unun özel olarak BİST’e yönlendirilmesi sağlandı.

Devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi yönteminde bir başka değişiklik ise önceki gün Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) yapılmıştı.

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber yapılan değişiklikle; portföyün en az %25’inin Devlet İç Borçlanma Senetlerinde kullanılması öngörülmüştü.