Borçlarıyla gündeme gelen Yıldız Holding, Godiva'yı satıyor

Yıldız Holding, lüks çikolata markası Godiva'nın dört ülkedeki satış ve dağıtım organizasyonları ile Belçika'daki üretim tesisini MBK Partners’a satmak için anlaşmaya vardı.

Godiva’nın Japonya biriminin satışı için Ekim 2018’de Morgan Stanley’e yetki veren Yıldız Holding, beklenenden daha fazla pazarı elden çıkardı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Yıldız Holding, çikolatacı Godiva’nın Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere dört pazardaki perakende ve dağıtım operasyonlarını ve bu bölgelere ürün tedariki sağlayan Belçika’nın Brüksel kentindeki üretim tesisini MBK Partners’a satmak için anlaşmaya vardı.

Kaynaklar eylül ayında Godiva’nın Japonya biriminin yaklaşık 1.5 milyar dolara satılabileceğini belirtmişlerdi.

Şirketin verilerine göre Godiva Japonya faaliyetlerinden 2017’de 39.8 milyar yen, yani 353.6 milyon dolar gelir elde etti.

Euromonitor International’ın tahminlerine göre Japonya geçen yıl 5.2 milyar dolarla dünyanın altıncı büyük perakende çikolata pazarı olmuştu.

MİLYARLARCA DOLARLIK BORÇ YAPILANDIRDI

Daha önce de Godiva'nın Japonya birimini satan Yıldız Holding, geçtiğimiz yıl borçlarıyla gündeme gelmişti.

5,5 milyar dolarlık borç yapılandırma yapan Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, "Şirketlerimizin bankalardan kullandığı 400 ayrı kredi var. Hemen hepsi spot ve rotatif krediler. Yani vadeleri 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Yani günde 1’den fazla krediye denk geliyor. Bu kredilerin vadelerini uzatmak için bir formül bulmalıyız" demişti.

New York Times tarafından yapılan haberde, "Yıldız Holding, 7 milyar dolar civarındaki borçlarını yapılandırdı ve elindeki Ülker hisselerini, holdingin Londra merkezli şirketine sattı. Yapılan aslında ailenin, elinde bulundurduğu Ülker markasına ait çoğunluk hisselerini, Türk mahkemelerinin ulaşamayacağı bir yere taşımasıydı" demişti. Bunun ardından Yıldız Holding haberi yalanlayarak konuyla ilgili tekzip yayımladı.