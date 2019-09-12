Bomonti Fabrikası'nın Diyanet'e devri için ortak toplantı kararı

İstanbul Bomonti Bira Fabrikası’nın Şişli Müftülüğü’ne devredilmesine dair İBB, Şişli Belediyesi ve Diyanet ortak toplantı yapacak.

Şişli’de bulunan Osmanlı döneminde ilk modern bira yapımının gerçekleştiği Bomonti Bira Fabrikası, geçtiğimiz günlerde dini tesis yapılması amacıyla Şişli Müftülüğü’ne devredilmişti. Fabrikanın yıkılıp yerine cami, mescit ve yurt yapılması planlanıyor. Tepki çeken girişime ilişkin açıklamada bulunan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 'Önümüzdeki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Diyanet ve Şişli Belediyesi olarak toplanacağız' dedi.

'DOĞRU BULMUYORUZ'

Binanın müftülüğe devredilmesine ilişkin olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bomonti Bira Fabrikası'nın İstanbul’un önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu belirterek, “Bu bölgede dokuyu bozacak ve yapılaşmayı artıracak projeleri doğru bulmuyoruz” dedi.

'TOPLANTI YAPILACAK'

Anıtlar Kurulu'nun Bomonti Bira Fabrikası'nın yıkılmasına yönelik verdiği kararı eleştiren Keskin, “Önümüzdeki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Diyanet ve Şişli Belediyesi olarak toplanacağız. Amacımız karşılıklı görüşmelerle ortak bir paydada buluşmak ve Bomonti için en uygun kararı vermek” diye konuştu.