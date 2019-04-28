'Bomboş bir Çamlıca Camii, siz bu camiyi kime ve hangi amaçla yaptırdınız? Kaç para harcadınız?'

Saadet Partisi vekili Cihangir İslam, Twitter üzerinden Çamlıca'da yapılan 60 bin kişilik camiyle ilgili açıklama yaparak 'Siz bu camiyi kime ve hangi amaçla yaptırdınız? Kaç para harcadınız? Millete bunun cevabını açık - seçik vermelisiniz' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapımına 2013 yılında başlanan ve geçtiğimiz günlerce açılan Çamlıca Camisi'ne ilişkin konuşarak, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya?" diye sormuştu.

Karamollaoğlu açıklamasında şunları söylemişti:

"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu.""

'KİME YAPTIRDINIZ, KAÇ PARA HARCADINIZ?'

Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam da Twitter üzerinden açıklama yaparak, camiden bir fotoğraf paylaştı. Cihangir İslam, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bomboş bir Çamlıca Camii. Ne dersiniz? Genel Başkanımız Sayın @T_Karamollaoglu haklı değil mi? Siz bu camiyi kime ve hangi amaçla yaptırdınız? Kaç para harcadınız? Millete bunun cevabını açık - seçik vermelisiniz."