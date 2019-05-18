Bolu'daki Frig Kaya Kitabesi çalındı

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Türkiye'nin en uzun Frig yazıtı olan Frig Kaya Kitabesi ortadan kayboldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre kitabe defineciler tarafından çalındı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Soğukçam köyündeki yaklaşık 2000 yıllık Frig Kaya Kitabesi defineciler tarafından çalındı. Bölgede definecilerin sık sık kazı yaptığı biliniyor.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklama şöyle: "Bolu İli, Göynük İlçesi, Soğukçam Köyü’nde Bulunan Frig Kaya Anıtından Çalınan Yazıtlı Kitabe Soğukçam Köyü(Cermenos) ilçe merkezine 41 km uzaklıkta ve ilçe merkezinin güneyinde yer almaktadır. Anıt, köyün 2,5 km batısında, köyün 'Türbe Önü' veya 'Yazılı Kaya' mevkindedir. Konik bir kaya kitlesinin doğu yönü düzlenmiş ve kitabe bu yüzeye yazılmıştır. Kayanın yüksekliği 9 metreye yakındır. 9 satır olan kitabenin sol üst köşesinde üçgen bir niş yer almaktadır. Kayanın önünde bir platform vardır. Bu platform define arayıcıları tarafından yer yer kazılmıştır. Kaya çevresinde bir Frig yerleşmesi olduğu anlaşılmaktadır."

2000 YILLIK KİTABE

M.Ö. 8–7 yüzyıllarda Anadolu’da büyük bir devlet kuran Friglerin Bolu’da da yerleştiğinin en önemli kanıtı olan kaya abidesi, aynı zamanda bilinen en uzun Frig kitabesi olma özelliğini taşıyordu.

Frig Kaya Kitabesi'nin yok edilmeden önceki hali