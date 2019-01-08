Bolton, Erdoğan’la görüşmeden ayrılıyor

Suriye'yi görüşmek üzere bugün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ziyareti, beklenenden kısa sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği belirtilen Bolton’un Ankara'dan ayrıldığı bildirildi.

Ankara'yı ziyaret eden ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'den ayrılıyor.

Bolton bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluşmuştu.

Kalın ile Bolton’un görüşmesi sonrası ilk açıklama ABD’den yapıldı.

Bolton’un sözcüsü Garrett Marquis, ikilinin ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda görüşmesini “verimli” olarak değerlendirdi, tarafların daha fazla diyalog için ele alınacak konuları belirlediğini dile getirdi. Marquis, ABD’nin bugün Ankara’da yapılacak olan askeri görüşmeleri beklediğini de ekledi.

Bolton'un öğleden sonra Ankara'dan ayrılacağı, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in bir süre daha kalarak görüşmelere devam edeceği belirtildi.

Erdoğan'ın "Bolton'un muhatabı Kalın'dır" dediği öğrenildi.

Habertürk’te yer alan habere göre Trump'ın danışmanı, herhangi bir bakanla da bir araya gelmedi.

GÖRÜŞMEDE KİMLER YER ALDI?

İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ve diğer ilgililer yer aldı. ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Bolton Türkiye'ye gelmeden önce İsrail'de yaptığı açıklamada "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz. Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır. Bu noktada asla taviz vermemiz mümkün değil" diyerek Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, "Çok yakında Suriye topraklarındaki teröristleri etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Suriye'de Türklerin Kürtleri hedef aldığı iddiası en alçak en onursuz iftiradır" ifadelerini kullanmıştı.