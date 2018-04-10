Boğaziçi Üniversitesi'nde bir gözaltı daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alan açıklamaları sonrası gözaltılar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ni hedef alan açıklamaları sonrası 9 öğrenci tutuklanırken, bugün bir öğrenci daha gözaltına alındı.

Gözaltının Kuzey Kampüsü'nde gerçekleştiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'de açılan "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" pankartı ve yaşanan gerilim sonrası Erdoğan, "İstanbul'da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez" demiş, bu sözlerin ardından öğrenciler gözaltına alınıp tutuklanmıştı.