Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 öğrenci daha gözaltına alındı

3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin daha bugün ev ve yurtlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazan pankartlı eylem kapsamında 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin bugün ev ve yurtlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

BBC Türkçe'ye açıklama yapan öğrencilerin avukatı İnayet Aksu, eylemle ilgili toplam gözaltı sayısının böylece 7'ye çıktığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'ne bu sabah saat 05:00 sıralarında polislerin gittiği, yurtlara baskın ve kütüphanede arama yaptıkları öğrenildi.

Üniversite öğrencisi Cihangir Öz BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, sabah 04:30 sıralarında kampüste akrep ve kirpi tipi zırhlı araçlarla, polis otobüsleri gördüğünü söyledi.