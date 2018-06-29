Boğaziçi Üniversitesi: Mezuniyette AKP'ye ve rektörüne protesto

Boğaziçi Üniversitesi'nin bugün Uçaksavar Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Mehmet Özkan protestosu damga vurdu.

Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreni bugün Uçaksavar Spor Tesisleri'nde öğrencilerin protestosuna sahne oldu.

Rektörlük seçimlerine katılmamış olmasına rağmen, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Rektör Prof Mehmet Özkan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada protesto edildi.

PANKART VE DÖVİZLERLE KATILDILAR

Mezuniyete pankart ve dövizlerle katılan Boğaziçililer, Prof. Özkan kürsüye çıktığı sırada ayağa kalkarak sırtlarını kürsüye döndü. Rektör Özkan'ın konuşmasını ıslık ve alkışlarla bastıran Boğaziçililerden bazıları, gökkuşağı bayraklarıyla kürsünün önüne yürüdü.

Toplam 2 bin 391 öğrencinin katıldığı mezuniyet hükümete ve "kayyum rektöre" karşı dev bir protesto gösterisine dönüşürken, aileler de protestoya destek verdi.

"Bir seans terapi eşittir yirmi kilo soğan", "Okutmayacağız dediğin komünistler mezun oldu, senin diploman nerede", "Türkiye'de üniversiteler mitoz bölünüyor" yazılı döviz ve pankartlar mezuniyete damga vurdu.

Rektör Özkan, cihat propagandası yapılan etkinleri desteklemesi ve piyasacı uygulamalarıyla tepki çekiyordu.

