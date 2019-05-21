Boğaziçi Köprüsü’nde bir kişi otomobilini ateşe vererek intihar etti

Boğaziçi Köprüsü’nde bir kişi geldiği otomobilini ateşe vererek boğaza atladı. Aramalar sonucu boğaza atlayan B.K’nin cansız bedeni bulundu.
Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Boğaziçi Köprüsü’ne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı.
Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri köprüden atlayan kişiyi bulmak İçin boğazda arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu B.K’nin cansız bedeni bulunarak denizden çıkartıldı.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından B.K’nin cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.