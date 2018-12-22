Boğaziçi imara açılıyor

AKP tarafından dün Meclis Başkanlığına sunulan yasa teklifiyle Boğaz kıyıları imara açılıyor, Boğaziçi sınır ve koordinatları değiştiriliyor. Köprü geçiş cezalarının silinmesini öngören yasa teklifi ayrıca YSK’de Ocak ayında yapılması öngörülen seçimleri de iptal ederek YSK üyelerinin görev sürelerini bir yıl uzatıyor.

AKP tarafından dün TBMM Başkanlığı’na sunulan torba yasa teklifinde Boğaziçi kıyıları imara açılacak. Tasarı İmar Barışı düzenlemesinden çıkarılan İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılara "Yapı kayıt belgesi" verilmesini öngörüyor.

Karayolları Trafik Kanunu ve bazı yasalarda değişiklik öngören 10 maddelik kanun teklifi, yasalaşırsa şimdiye dek Boğaziçi öngörünümü sınırları içinde olan Sarıyer, Beykoz, Üsküdar kıyılarının bazı bölümleri imar barışı kapsamına alınacak.

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesini değiştiren yasa tasarısında yeni kroki ise şöyle sunuldu:

Yasa teklifinde yer alan bir diğer düzenlemeye göre, 15 Temmuz ve FSM Köprüsü’nden geçişleri sonrası, araç sınıfları nedeniyle ceza yazılan araç sahiplerine de af gelecek. 2 Kasım 2016’dan itibaren maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu nedenle verilen cezalardan vazgeçilecek. Bu kapsamda ödenen cezalar ise, 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulursa iade edilecek.



TBMM’de gelecek hafta ele alınması beklenen yasa teklifiyle Yüksek Seçim Kurulu’nun Ocak ayında yapılması öngörülen seçimleri de iptal edilecek.

Buna göre, YSK üyelerinden 2019 yılında görevi sona erecek olanların yerine 2020 yılı Ocak ayında, 2022 yılında görevi sona erecek olanları yerine ise 2023 yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılacak.

