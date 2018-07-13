Boğaz'da da artık tek yetkili Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bir çok kurum ve kuruluşun yasası lağvedilirken; bunlardan en dikkat çekeni Boğaziçi İmar Kurulu oldu. Bu kurulun görevleri cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle doğrudan Tayyip Erdoğan'a bağlı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na verildi.

Boğaziçi’nde özellikle “sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi” olarak adlandırılan ve Boğaziçi’nin korunması amacı taşıyan bölgede, şimdiye kadarki tüm imar kararları, Büyükşehir Belediyesi’nin kararı, Boğaziçi İmar Yüksek Kurulu’nun onayı ile hayata geçiriliyordu.

Boğaziçi İmar Kurulu, başbakan veya görevlendireceği başbakan yardımcısı veya bir devlet bakanı başkanlığında milli savunma, bayındırlık ve iskan, kültür ve turizm, ulaştırma, tarım orman ve köyişleri, enerji ve tabii kaynaklar bakanlarından oluşturulmuştu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre son kararname ile bu kurul kaldırıldı. Bu kurulun görevleri, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na verildi. Cumhurbaşkanı’nin atayacağı isimlerden oluşacak bu kurul, boğaz bölgesinin korunması için alınacak kararlarda tek yetkili olacak. Kurul kararları, Cumhurbaşkanı onayıyla hayata geçirilecek. Kurul’un kuruluş amacı Boğaziçi imar uygulamaları gereği, kamu yatırımlarının planlanması olarak açıklandı.

Çalışma sistemine ilişkin ayrıntılı kararname yayınlanması, özellikle “sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi” olarak tanımlanan ve yapılaşmanın önlenmesi için korunan alanların geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor.