Boeing'den önemli çağrı: Uçuşları durdurun

Boeing, yaşanan kazaların ardından tüm 737 Max'ların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiklerini duyurdu.

Etiyopya Hava Yollarına ait "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından birçok ülke bu tipteki uçakları yere indirme kararı almış ve hava sahasını bu uçaklara kapatmıştı.

Boeing'den yapılan açıklamada, Boeing'in 737 Max'e güveninin tam olduğu ancak FAA, NTSB ve dünyadaki havacılık yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrası dikkat ve yolcu güvenliği nedeniyle FAA'e 371 uçaklık "737 MAX" filosunun uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettikleri belirtildi.

FAA'in 737 Max uçaklarını yere indirme kararınının da desteklendiği aktarılan açıklamada, Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'ün "Tüm Boeing ekibi adına, iki trajik kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.