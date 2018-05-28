Boeing Uluslararası Başkanı Allen: Boeing'i Türk yapıyoruz

Boeing Uluslararası Başkanı Bertrand Marc Allen, “Türkiye’yi 5 büyük stratejik ortağımızdan biri seçtik. Önümüzdeki 10 yılda 7.6 trilyon dolarlık ekosistemi buradan yöneteceğiz. Boeing’i Türk yapıyoruz” diyor. Ancak Allen'ın açıklamasında küçük parça üretiminin ötesine geçen, Türkiye'nin "ana parça üretim merkezi" olacağına ilişkin bir vurgu yer almıyor.
Dünya Gazetesi genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ, Boeing International Başkanı Bertrand Marc Allen, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın ve Boeing Uluslararası Kurumsal İletişim Müdürü Chantal Dorange ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı.
Söyleşide, Boeing Uluslararası Başkanı Bertrand Marc Allen, “Türkiye’yi 5 büyük stratejik ortağımızdan biri seçtik. Önümüzdeki 10 yılda 7.6 trilyon dolarlık ekosistemi buradan yöneteceğiz. Boeing’i Türk yapıyoruz” dedi. Boeing, Türkiye'de TAI başta olmak üzere değişik alt taşeronlarla küçük parça üretimi yaptırıyor. Allen, bu üretimin önümüzdeki dönemde artacağına işaret etmekle birlikte "ana parça tedariği" konusunda herhangi bir taahhütte bulunmuyor. Ayrıca ana parça yani sistem organizasyonunun Türkiye'ye taşınmasından ziyade THY başta olmak üzere Türkiye'deki talebe, Türkiye'nin "iyi müşteri" durumuna daha fazla vurgu yapıyor.
Bertrand Marc Allen'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Geçen yıl üretimde yüzde 3.9’luk bir büyüme gördük. Hizmetler tarafında ise 3.6’lık bir büyüme var. Boeing olarak hizmet tarafında, stratejimize de bağlı olarak yüzde 8 ile piyasanın üzerinde büyüdük. Mevcut piyasa dinamiklerinin devam edeceğini düşünüyoruz. Son 3-4 yılda yolcu trafiği yüzde 6.5 ile 7.5 arasında ortalama büyüme gösterdi. Önümüzdeki 10 yılda global havacılık sektörü 7.6 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak…
- Türk Hava Yolları bu süreçte çok iyi bir performansla yoluna devam ediyor. Türkiye’de yolcu trafiği artış kaydediyor. Türkiye’de çok önemli adımlar atıyoruz. Geçen yıl hükümet ile birlikte milli havacılık planını ortaya koyduk. Hem Boeing için çok önemli hem de havacılık sektörünün bütünü için… Bu planın uzun vadeli büyümeyi sağlayacak bir strateji olduğunu düşünüyoruz. Boeing’i Türk yapacağız…
- Milli havacılık planını dört bacaklı bir sacayağının üzerine kurduk. Birincisi endüstrileşme. İnovasyon ve araştırma ikinci ayağı… Üçüncü ayak hizmetlerle, dördüncü ayağı da yeteneklerle ilgili… Plan, Türkiye’nin havacılık alanında global bir lider olması için ne gibi becerilere ve yeteneklere sahip olması lazım. Neye ihtiyacı var. Bu noktaya odaklanıyor.
- Dün TAİ ile bir sözleşmemiz oldu. Kontrol yüzeyleri ilgili… Kontrol yüzeyleri dediğimiz şey, uçakların irtifasını ayarlayan kanatların kenarında gördüğünüz iniş kalkışı sağlayan malzeme…
- Türkiye’yi bir alanda mükemmeliyet merkezi yapmak. Özelikle de sanayi alanında… Zaten halen Türkiye’den tedarik yapıyoruz. Ama üretimi yüksek teknoloji gerektiren ürünler var. Türkiye de bu alana yöneldi. Boeing olarak biz de bu alanda ışık görüyoruz. Türkiye’de bu alanda önemli kabiliyet gördük.
- Bu alandaki alımlarımızı olabildiğince yoğunlaştıracağız. Bu da her yerdeki sanayiye yön verecek. Bütün dünyada, Boeing Türkiye’ye önem veriyor, alım yapıyor, biz de burada üretelim diyecekler. İşte TAİ ile yapılan kontratın önemi burada. Mili havacılık planına çok uygun bir adım oldu…
- 3-4 hafta önce de TAİ ile bir başka sözleme daha yaptık. 787’lerin yatay hücum kenarı dediğimiz kontrol yüzeyleri alanında bir başka sözleşmeye daha imza koyduk. Bir süre önce Kale Grubu ile de, yine uçağın hareketli parçalarıyla ilgili bir başka kontrat daha yapmıştık. Türkiye’nin bu alanlarda çok daha iyi olabilme kabiliyeti var. Tabii ki, kendi ihtiyaçlarımız için ama bu parçaları üretenler Airbus’a da başka şirketlere de satacak. Boeing buradan alıyor diye yöneldiğinde Türkiye’nin daha da yükseleceğini öngörüyoruz: Arka planda hedef sanayiye yön vermek…
- Tabii ki sadece kontrat meselesi değil. Çok sayıda tedarikçi geliştirme çalışması da yapıyoruz. İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Eskişehir ve İzmir. Dört-beş şehre gittik. Sistemi çok bilinçli şekilde hükümet ile işbirliği içinde gerçekleştirdik. Fabrikalara gidip, yalın üretim yöntemlerini gösteriyoruz. Görüyoruz ki, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki payını artırabiliriz…
- Ayrıca bir mühendislik merkezi açıyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde… Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın bir teknoparkta... Koltuk yerleştirmeleri ile ilgili sertifikasyon ve yeterlilikler üzerine çalışılacak. Uçağın mutfağında ve yiyecek içecek servislerde kullanılan galleylerin tasarımı da merkezin önemli bir alanı olacak. Parçaların sökülüp daha ucuz ve verimli bir şekilde nasıl yapılabileceğini anlamakla ilgili çalışmalar da bu merkezin işi olacak. Bu süreçte İTÜ ile Ar-Ge faaliyetlerine de devam ediyor olacağız…
- Herhangi bir uçağın yaşam döngüsünü düşünün. Alım maliyeti sadece yüzde 30’nu oluşturur. Bizim ‘kuyruk maliyet’ dediğimiz bakım ve diğer hizmetler yüzde 70’i buluyor. Hizmet odaklı yeni iş planımızı bu yüzden hayata geçirdik. Havayolu şirketleri için değer oluşturuyoruz. Bunun Türkiye’nin mili havacılık planın bir parçası olmasını da bu nedenle istedik. Çünkü bu saydıklarımızı yapma kabiliyetini göstermezse Türkiye uluslararası havacılık camiasında rüştünü ispat edemez.
- Türkiye'de sanayi anlamında 20 tedarikçi ile çalışıyoruz. Tedarikçi geliştirme programımızla birlikte 14 yeni tedarikçi ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Teknoloji anlamında, başka üniversiteler de var ama İTÜ ile devam ediyoruz. Hizmet konusunda, THY Teknik, TSI ve toplam 5-6 ortağımız da o kategoride var.
- Bu bir şirket ve bir ülke arasında yapılan bir ortaklık. Tabii ki çok dikkat ediyoruz. Yeni anlaşmamızda Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut bizimle birlikteydi. Bunları çok önemsiyoruz...
- Bütün bu çalışmaların nerede başladığını da unutmayalım. Start, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a geldiğinde verildi. İlk mutabakat zaptı orada yapıldı.
- Şunu söyleyebilirim. Milyarlarca dolarlık iş yapacağız. Ve Türkiye’de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ülkede olduğu kadar istihdamımız olacak. Bakın Boeing’in 13 bin tedarikçisi var dünyada. TAİ bunlar içinde ilk 13’e girmiş. Ödül veriyoruz. Benim için başarının kriteri şu olabilir 2025’e geldiğimizde; TAİ hala ödüller almaya devam eder ama Türkiye’den birçok başka tedarikçimiz de ödül almaya başlamıştır. İşte bunun çok önemli olacağını biliyorum.