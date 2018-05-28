Boeing Uluslararası Başkanı Allen: Boeing'i Türk yapıyoruz

Boeing Uluslararası Başkanı Bertrand Marc Allen, “Türkiye’yi 5 büyük stratejik ortağımızdan biri seçtik. Önümüzdeki 10 yılda 7.6 trilyon dolarlık ekosistemi buradan yöneteceğiz. Boeing’i Türk yapıyoruz” diyor. Ancak Allen'ın açıklamasında küçük parça üretiminin ötesine geçen, Türkiye'nin "ana parça üretim merkezi" olacağına ilişkin bir vurgu yer almıyor.

Dünya Gazetesi genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ, Boeing International Başkanı Bertrand Marc Allen, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın ve Boeing Uluslararası Kurumsal İletişim Müdürü Chantal Dorange ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı.

Söyleşide, Boeing Uluslararası Başkanı Bertrand Marc Allen, “Türkiye’yi 5 büyük stratejik ortağımızdan biri seçtik. Önümüzdeki 10 yılda 7.6 trilyon dolarlık ekosistemi buradan yöneteceğiz. Boeing’i Türk yapıyoruz” dedi. Boeing, Türkiye'de TAI başta olmak üzere değişik alt taşeronlarla küçük parça üretimi yaptırıyor. Allen, bu üretimin önümüzdeki dönemde artacağına işaret etmekle birlikte "ana parça tedariği" konusunda herhangi bir taahhütte bulunmuyor. Ayrıca ana parça yani sistem organizasyonunun Türkiye'ye taşınmasından ziyade THY başta olmak üzere Türkiye'deki talebe, Türkiye'nin "iyi müşteri" durumuna daha fazla vurgu yapıyor.

Bertrand Marc Allen'ın açıklamalarından satır başları şöyle: