Bodrum'da makilik alanda yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, geniş bir bölgede etkili oldu.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bayrak Tepe mevkisinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Otluk ve makilik alanda başlayan yangın kısa süre içinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Turgutreis’in yanı sıra Bodrum’un diğer mahallelerinden çok sayıda itfaiye ekibi yangın yerine sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürme çalışmalarına AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi.

Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle müdahale etmede zaman zaman zorluk yaşadı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, İslamhaneleri mahallelerinden görüldü.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şu an Turgutreis Karabağ bölgesindeyiz. Dağlık alanda çıkan bir yangın. Genelde makilik bir bölge. Meskun bir mahal değil. Ancak çok sarp bir yerdeyiz. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yol olmadığı için ekipler bir yere kadar müdahale ediyor. Şu an rüzgar yok. Muhtemelen kısa süre sonra kontrol altına alınacaktır” dedi.