Bodrum'da inşaatı durdurulan projeyi bakanlık yıkacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaatı durdurulan The Bo Viera adlı projenin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımının inşaat şirketinin yetersiz araca sahip olduğunu belirtmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaatı durdurulan The Bo Viera adlı projenin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımının inşaat şirketinin yetersiz araca sahip olduğunu belirtmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

Düne kadar yıkım çalışmaları yapan inşaat şirketinin, kendi araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle yıkım için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğu öğrenildi.

Bakanlık ekiplerinin 9 Eylül Pazartesi günü yıkım çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine 20 Ağustos'ta ilçede denetim gerçekleştirmesinin ardından The Bo Viera projesinin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelde imar ruhsatına aykırılıklar tespit edilmesi üzerine inşaat durdurulmuştu.