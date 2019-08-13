‘Bodrum-İstanbul uçağında büyük tehlike atlatıldı’

Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın aktardığına göre Bodrum’dan İstanbul’a havalanmak üzere olan Dicle isimli uçak bir helikopterin inişine denk geldi. Pilotun ani refleksle fren yapmasının ardından yolcular tahliye edilerek salona alındı.

Bodrum Havaalanı’nda büyük bir tehlike atlatıldı.

Olayı gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Küçükkaya'nın aktardığına göre, Bodrum'dan İstanbul’a gitmek üzere yolcularını alan 18.40 Dicle isimli uçak tam havalanmak üzereyken ve hızını almışken bir helikopterin inişine denk geldi. Pilot ani refleksle uçağa son anda fren yaptırdı. Yolcuların uçaktan indirilip salona alındığı belirtildi.

Küçükkaya yolcuların uçağın helikopterle çarpışma ihtimalinden söz ederek “Kule bunu nasıl fark edemez” diyerek tepki gösterdiğini aktardı.

Bodrum’da büyük tehlike atlatıldı. İstanbul’a gitmek üzere yolcularını alan 18.40 Dicle isimli uçak tam havalanmak üzereydi ve hızını almışken bir helikopterin inişine denk geldi. Pilot ani refleksle uçağa son anda fren yaptırdı. Yolcular uçaktan indirilip salona alındı. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) August 13, 2019