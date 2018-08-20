BMD Başkanı Öncel: Markalar kira hesaplaması yapmaktan iş yapamıyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 'dövizden kaynaklı son bir ayda 240 milyon lirayı aşkın kira farkı oluştu' diyerek, 'markaların kira hesaplamaktan başka iş yapamadığını' söyledi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel’e göre dövizden kaynaklı son bir ayda 240 milyon lirayı aşkın kira farkı oluştu. Öncel, “Markalar ellerinde hesap makineleriyle her an kira hesaplamaktan başka iş yapamıyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Sinan Öncel, markaların çıkışı yurt dışında aradığını ifade etti.

'DÖVİZİN ARTMASI MALİYETLERİ ARTIRDI'

Öncel, dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dövizin artması maliyetlerimizi de çok artırdı. Mesela her şeyi aldık bir ürünü 15 liraya mal ettik bunu tüketiciye ne kadara satarsınız en fazla 25 liraya, 35 liraya satamazsınız. Şimdi 17 liraya mal ettiğimizi 26 liraya satamıyoruz. İşte burada felaket kuru var. Artık tüketicinin verebileceği fiyata ürün üretmeniz bu kurlarla mümkün değil. Artık hiçbir alanımız kalmıyor, malı satacak kıpırdayacak alanınız kalmıyor. Gemiyi yüzdürecek alan gittikçe daralıyor."

'TL'YE DÖNEN AVM OLDU MU?'

Öncel, "TL'ye dönen AVM oldu mu?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Şöyle bir şey yok, burası TL oldu burası döviz. Burada kritik nokta kiralama yapılırken TL opsiyonunun konmaması. Şimdi ben geliyorum buraya dükkan kiralayacağım, kaç para 500 euro, ben TL ile kiralamak istiyorum, yok TL vermiyoruz, niye vermiyorsun, ben dövizle borçlandım diyor. Ee borçlanma. Yılbaşında 36 bin TL olan kiran dövize bağlı olarak şimdi 62 bin TL olmuş. İşte bu felaket kurudur. Günlük kurdan kira kesen de var. Temmuz kiraları 4.60 üzerinden kesildi. Ağustos kiralarında ise kur 6.50'ye kadar çıktı. Aradaki farkı markaların ödemesi çok zor."