'BMC İzmir'den Sakarya'ya taşınacak'

Cumhuriyet'e yazan Mustafa Balbay, BMC'nin İzmir'den Sakarya'ya taşınacağını iddia etti. Balbay, 'BMC’nin İzmir’deki 220 dönümlük fabrika arazisi, akla imarı getirince milyarlık değerde' dedi.

Ethem Sancak'a ait BMC'nin, İzmir'den Sakarya'ya taşınacağı öne sürüldü.

Cumhuriyet'e yazan Mustafa Balbay, "İddia o ki, BMC Sakarya’ya taşınacak, üretimi burada yapacak. BMC’nin İzmir’deki 220 dönümlük fabrika arazisi, akla imarı getirince milyarlık değerde!" diye yazdı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye savunma sanayiinde “milli payı” artırmayı hedefliyor. Buna ilişkin somut projelerden biri Altay tankı. 2008’de şekillenen proje, inişli çıkışlı süreçlerden sonra BMC’ye sunuldu!

British Motor Company’nin (BMC) öyküsü ilginç. 1952’de İngiltere’de kuruluyor. 1964’te Özakat’la İzmir’de büyüyor. 1966’da İngiltere’deki merkez kapanıyor. İzmir tesisleri hem sivil hem askeri araç üretimi yapan bir şirket olarak dünya çapında bir kurum haline geliyor. Dünyanın kamyon üreten 4 şirketinden biri. 1989’da yüzde 100 yerli oluyor. 2010’da Çukurova grubunun, 2014’te Ethem Sancak’ın oluyor.

Bu aşamadan sonra BMC’nin Altay tankını da üretmesi için planlama yapıldı. Ancak yüzde 100 yerli olan şirkete Katar Silahlı Kuvvetler Endüstri Komitesi yüzde 50 ortak edildi.

Tankın en önemli bölümü güç ve aktarma sistemleri. Bunlar Türkiye’de yapılamadığı için asırlık Alman Şirketi Rheinmetall AG ile anlaşma yapıldı. Buna bir Malezyalı şirket de ortak edildi.

Üretim nerede yapılacak?

Önce Sakarya Arifiye’de 2 bin 500 dönümlük yer tahsis edildi. Sonra bundan vazgeçilip bölgedeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrikası’nda karar kılındı. Halen hemen tüm askeri malzeme üretimini yapabilen stratejik önemdeki fabrikanın 20 Aralık 2018’de özelleştirilmesine karar verildi. İddia o ki, BMC Sakarya’ya taşınacak, üretimi burada yapacak.

BMC’nin İzmir’deki 220 dönümlük fabrika arazisi, akla imarı getirince milyarlık değerde!"