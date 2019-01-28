BM temsilcisi Kaşıkçı cinayeti için başsavcı ile görüşecek

Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturmak için Türkiye'ye gelen BM temsilcisi Callamard'ın yarın başsavcılıkla bir görüşme yapacağı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın 29 Ocak Salı günü Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler temsilcisi Agnes Callamard ile bir görüşme yapacağı duyuruldu.

Türkiye'de bir hafta geçirecek olan BM'nin yargısız, acil ve keyfi nitelikteki infazlar konusunda yetkili özel raportörü olan Agnes Callamard, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Callamard'ın ayrıca Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le de görüşmesi bekleniyor.

BM raportörünün Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesinin cinayetle ilgili uluslararası soruşturmanın mesafe kat etmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ HÂLÂ BULUNAMADI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesinin üzerinden üç aydan uzun bir zaman geçti.

Orta Doğu'nun bilinen gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.