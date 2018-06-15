Bloomberg’in anketine göre Erdoğan önde, muhalefetten sürpriz gelebilir

Bloomberg’in 500 kişiyle yaptırdığı seçim anketi sonucuna göre, Erdoğan ilk turda yüzde 50,8 oy alarak cumhurbaşkanlığı koltuğunu yenileyecek. Muhalefetin de kazanabileceğinin hata payı oranları marjında olması, 24 Haziran’ı seçim sonuçları açısından her türlü olasılığa açık hale getiriyor.

Bloomberg’in Mert Yıldız’ın Foresight Danışmanlık şirketine yaptırdığı, 7-11 Haziran’da 500 kişiyle görüşmelere dayanan özel seçim anketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Cumhurbaşkanlığını hem de meclis çoğunluğunu alacağını gösteriyor. Fakat muhalefetten de bir sürpriz gelmesinin ve hata payı içinde olan bir oranla zafer kazanmasının mümkün olduğu ileri sürülüyor.

Bloomberg’den Benjamin Harvey’nin haberine göre, anket sonucu Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50,8 oy alarak cumhurbaşkanlığını yeniden alacağını gösteriyor. Muhalefetin de kazanabileceğinin hata payı oranları marjında olması, 24 Haziran’ı seçim sonuçları açısından her türlü olasılığa açık hale getiriyor. Anket sonucuna göre, Erdoğan ve partisi tek başına iktidara gelemiyor.

'SEÇİMİN KADERİNİ MİLLİYETÇİLERİN OYLARI BELİRLEYECEK'

Harvey haberinde daha önceki seçimlerde Erdoğan’ın sağ partilerden, liberallerden ve Kürtlerden destek alarak seçimi kazandığını belirtiyor ve şöyle diyor “Anketin sonucuna göre bu seferki seçimde de kendini milliyetçi olarak tanımlayanların nasıl oy vereceği AKP’nin bu seçimde kaderini belirleyecek.”

Erdoğan’ın bu seçimde de en güçlü tarafının ekonomik şartlardaki bozulmaya rağmen kendini partili olarak tanımlayan blok ve büyük bir seçmen grubunun kendisini AKP’den başka partiye oy vermeyi düşünemeyecek şekilde tanımlaması olduğunu yazan Harvey “Fakat milliyetçiler partilerinden uzaklaşmaya başlamış durumda” diyor.

Daha önce Roubini Global Economics’te ekonomist olan ve Mart 2017’de Foresight Danışmanlık’ı kuran Mert Yıldız’a göre, Erdoğan’ın her zaman koalisyonlara ihtiyacı olduğunun belirtildiği haberde, Erdoğan’ın hem cumhurbaşkanlığını hem de meclis çoğunluğunu alsa bile politik belirsizliğin Türkiye’de devam edeceği öngörüsüne yer veriliyor.

HATA PAYI

Foresight’ın anketinin hem Bloomberg için hem de anketin türüne göre bir ilk olduğu söylenen haberde, anketle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

“Ankette, çeşitli demografik ve sosyoekonomik özelliklere dayanan ve son üç seçim sonucuna göre oy veren bir bölge seçilmiş. Tipik anketlere göre daha az katılımcıyla yapılması nedeniyle anketin hata payı yüzde 3,5 gibi yüksek bir oran.

Ankete göre Erdoğan’a en yakın rakip CHP’nin adayı yüzde 30,1’le Muharrem İnce. İnce’den sonra yüzde 10,5’le HDP’nin adayı hapis tutulan Selahattin Demirtaş geliyor. Eski İçişleri bakanı ve İyi Parti lideri Meral Akşener’in oyu ise yüzde 8.

Eğer cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa Erdoğan rakipleri ile arasındaki oy farkını daha da açıyor. Fakat meclis seçiminde durum daha karışık.

HDP’nin yüzde 10 barajı üzerinde görünmesi Erdoğan meclis çoğunluğunu alsa bile yeterli çoğunluğu sağlayamayabileceğinden yasama gücünü elinde bulunduramayabileceğinin habercisi.

HDP’nin ankete göre beklenen oy oranı yüzde 11,7. MHP ise alacağı yüzde 4,5 oya rağmen AKP ile yaptığı ittifak sayesinde meclise vekil sokabilecek. AKP’nin oy oranı ise yüzde 46 görünüyor. CHP’nin yüzde 27,5 ve İyi Partinin de yüzde 9 ankete göre. Hem Erdoğan hem İnce seçmen gözünde partilerinden daha popüler adaylar.”

MECLİS DAĞILIMI

Foresight’ın Bloomberg News anketinin sonuçlarına göre, AKP ve MHP ortaklığı 600 sandalyeli mecliste çoğunluğu elde edebilecek. Fakat Foresight’ın altını çizdiği, seçimi Erdoğan kazanacak olsa da aslında gerçek kazananı Muharrem İnce.

Seçmenlerin yüzde 34,2’si ekonominin Türkiye’de en öncelikli sorun olduğunu düşünüyorlar. Terörizm sorununu öncelikli görenlerin oranı yüzde 17,7 ve işsizliği en önemli sorun olarak görenler de yüzde 13,5. Ankete katılanların yüzde 35,9’u hayat standartlarının geçen seneye göre kötüleştiğini söylüyorlar. Ancak, ilginç bir şekilde AKP seçmeni içinde ekonomik koşullar nedeniyle sadece yüzde 4,6’lık bir kesim Muharrem İnce’ye yönelmiş durumda.

Foresight’ın vardığı sonuca göre, muhalefet adaylarının yarattığı heyecana rağmen, gerçekte hiçbiri Erdoğan’a sadık seçmenden oy çalabilmiş değil.

ANKETİN YÖNTEMİ

Mert Yıldız’ın açıklamasına göre söz konusu anket Türkiye’de daha önce yapılmamış bir örneklendirme kullanılarak yapılmış. Bütün ülkeyi almak yerine, daha önceki üç seçim sonucunu yansıtan küçük bir kasaba alınarak sonuçlar yansıtılmış genele. Foresight, bu kasabadaki sosyal dokunun ve yaklaşımların değişmiş olma ihtimalini de çok düşük buluyor.

Anket sonuçlarını eleştirenler de tam da bu nedenle, böylesi küçük bir kasabadaki seçmen tercihlerinin bu seçimde genele yansıtılmasını doğru bulmadıkları için sonuçların yanıltıcı olabileceğini düşünüyorlar.