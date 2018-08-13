Bloomberg: Türkiye'de bazıları için lüks 'ucuzladı'

Bloomberg, Türkiye'deki Asyalı ve Arap turistlerin lüks mağazaların önünde kuyruklar oluşturduğunu, kur farkının, lüksü az sayıda şanslı kişi için ucuzlattığını yazdı.

Amerikan haber sitesi Bloomberg, TL’nin dolar karşısındaki hızlı değer kaybının "lüks alışverişi seven turistlere yaradığını" yazdı. “Herkesin bildiği gibi, her ticari ilişkinin iki tarafı vardır” diye yazan Bloomberg, kur farkının henüz fiyatlara yansıtılmaması sonucunda, İstanbul’daki İstinye Park alışveriş merkezindeki lüks mağazaların önünde Arap ve Asyalı turistlerin kuyruklar oluşturduğunu yazdı.

‘HİÇ TÜRK YOKTU’

Gazete Duvar'ın Bloomberg'den aktardığına göre, dünyanın en pahalı markaları arasında sayılan Louis Vuitton, Chanel ve Hermes “harcayacak dövizi olan az sayıda şanslı kişi için bir anda çok ucuzladı.” Buna örnek olarak, Chanel markasının klasik çanta modellerinden birinin 18 bin 500 TL’ye (2 bin 877 dolar) satılırken, markanın Avrupa merkezli kendi internet sitesindeki 3 bin 700 dolarlık fiyatından yüzde 25 oranında ucuz olması gösterildi. Habere göre, İstinye Park’ın marka mağazalarında müşteriler, ellerinde telefonla sürekli kur hesabı da yapıyordu.

Haberde, “Sıraya girenlerin neredeyse hepsi Arap ve Asyalı turistlerdi. Az sayıda da Avrupalı vardı. Ortada Türk alıcılar yoktu” denildi.

‘TÜRKİYE ŞU ANDA EN UCUZ YER’

Bloomberg, Louis Vuitton mağazasının önündeki kuyrukta Çinli bir çift için bekleyen 22 yaşındaki Orhan isimli bir İstanbullu ile de konuştu. Çinli çiftin kuyrukta kendisi beklerken bir başka mağazada alışveriş yaptığını söyleyen Orhan, “Türkiye şu an alışveriş için en ucuz yer” dedi.

Aynı kuyrukta bekleyen 35 yaşındaki bir Çinli ise İstanbul’da çalıştığını söyleyerek, “Dolar kazanıyoruz ve TL ile alışveriş yapıyoruz. Bu, şirketler için uzun vadede iyi değil, yerel halk için iyi değil. Bu iyi değil” dedi.