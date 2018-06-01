Bloomberg: Türk bankaları giderek artan borç yapılandırma talepleriyle karşı karşıya

Bloomberg, Türk bankalarının giderek artan borç yeniden yapılandırma talepleriyle karşı karşıya olduğunu ve bunun tehdit teşkil etmeye başladığını aktardı.

Türkiye'deki bankacılığa dair bir analiz yayımlayan Bloomberg, bankaların son yıllarda artan şirket kredilerinin ardından borç yeniden yapılandırma talepleriyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

"Türk bankaları bütün güzel şeylerin bir sonu olduğunu öğreniyor" denilen haberde, Türkiye'nin döviz borcunun maliyetinin arttığı ve yeniden yapılandırma talepleriyle birlikte ödenmeyen kredilerin tehdit haline gelmeye başlayabileceği söyleniyor.

Haberde döviz cinsinden borcun yüksekliğine dikkat çekilirken, liranın değer kaybını engellemek için yapılan faiz artışının da borçlanma maliyetlerini artırdığı vurgulandı.

Bloomberg analisti Tomasz Noetzel, faiz artışına karşın liranın hala zayıf olduğunu ve borç ödeme kabiliyetinin daha da düşebileceğini bildirdi.

Haberde Doğuş Holding'in sahibi Ferit Şahenk'in ve Ülker'in 2,5 milyar dolarlık borç yeniden yapılandırma talebine de yer verildi.

Ayrıca Türk Telekom'un 4,75 milyar dolar borcu bulunduğu ve bu borcun ödenmesi için çözüm yolları arandığı da kaydedildi.

Yayımlanan grafiğe göre şirketler ve borç yeniden yapılandırma talepleri şöyle: