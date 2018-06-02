Bloomberg: Muhalifler laiklikten ödün vermemekte kararlı

Bloomberg, AKP'nin Türkiye'yi kutuplaştırdığını belirterek, muhaliflerin AKP'nin dayatmalarına rağmen laiklikten asla ödün vermeyeceklerini yazdı.

Bloomberg, AKP'nin Türkiye'yi kutuplaştırdığını belirterek, muhaliflerin AKP'nin dayatmalarına rağmen laiklikten asla ödün vermeyeceklerini yazdı.

16 yıllık AKP iktidarında İslam'ın rolünün arttığı belirtilen yazıda, muhaliflerin, laikliğin tehdit altına girmesinden dolayı endişelerinin arttığı vurgulandı.

Yazıda, üniversitelerde başörtü yasağını kaldıran Erdoğan'ın, gerici uygulamalarını, müfredattan evrim teorisini kaldırarak ve binlerce muhalifi hapse atarak hız kazandırdığı belirtildi.

Liranın değer kaybetmesi, enflasyonun yükselmesi ve artan cari işlemler açığı ile Türkiye'nin sıkıntılı bir sürece girdiği belirtilen yazıda, Erdoğan'ın dindar nesil yetiştirme vaadinin hâlâ endişe verdiği aktarıldı.

Ülkenin İslami siyasi hareketinden doğan Erdoğan ve AKP'nin, ilk olarak 2002'de insanları sokaklara döken mali bir çöküşün ardından iktidara geldiği vurgusu yapılan yazıda, gerici adımların bu süreçten sonra hız kazandığı belirtildi.