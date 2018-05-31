Blackrock Türkiye'nin dolar ve avro tahvillerini aldı

Sermaye ve risk yönetimi kuruluşu Blackrock, Türkiye'nin dolar ve avro cinsi tahvillerini aldı. Kuruluşun Türk lirası da aldığı belirtildi.

Blackrock gelişmekte olan ülke piyasaları portföy yönetimi birimi başkanı Trigo Paz, şirketin son dönemdeki satış baskısının ardından geçen hafta Türkiye'nin dolar ve avro cinsi tahvillerini ve Türk lirası aldığını belirtti.

Blackrock'un Paz yönetiminde gelişmekte olan kredi piyasalarında 29 milyar dolar portföyü bulunuyor.

Reuters haber ajansının haberine göre Paz "Geçen hafta Türkiye'ye yatırım yaptık... Şimdi TL ve dolar cinsi tahvillerinden memnunuz, ancak faiz oranlarından memnun değiliz, çünkü... faiz oranlarıyla ilgili olarak hala enflasyonun istikrara kavuşturulması gereken bir durum olduğu için bu konuya girmek için çok erken" dedi.

'TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMIYORUZ'

Bir başka Blackrock yetkilisi olan Emily Fletcher ise, gelişmekte olan ülkelere yatırım yaptıklarını ancak buna istisna üç ülke olduğunu söyledi.

Fletcher, bu istisnaları "Filipinler, Türkiye ve Pakistan" olarak sıralarken, bu ülkelerden kaçındıklarını belirtti.

Blackrock yetkilisi buna sebep olarak "bu ekonomiler aşırı ısınıyor ya da biz para birimlerinin değerinin üzerinde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.