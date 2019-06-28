'Bizi bu adamın elinden kurtarın, dayanacak gücümüz kalmadı' diyerek yardım istedi

Biri resmi, ikisi imam nikahlı eşleri ve 11 çocuğununa sürekli şiddet uyguladığı belirtilen AKP’li Siverek Belediyesi Basın çalışanı V.G., serbest bırakıldı. V.G.’nin resmi nikahlı eşi H.G., 'Bizi bu adamın elinden kurtarın, artık dayanacak gücümüz kalmadı' diyerek yardım istedi.

Biri resmi, ikisi imam nikahlı eşleri ve 11 çocuğununa sürekli şiddet uyguladığı belirtilen AKP’li Siverek Belediyesi Basın çalışanı V.G.’nin bir başkası tarafından çekilen şiddet görüntüleri, sosyal medyada gündeme oturdu. Olayla ilgili gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan V.G.’nin resmi nikahlı eşi H.G., “Bizi bu adamın elinden kurtarın, artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek yardım istedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Urfa’da bir şahsın iki kadına uyguladığı şiddet, o anlara dair çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme oturdu. Bir evin avlusunda gelişen şiddet olayı, o anlara tanıklık eden bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede yayılan videoda yer alan şahsın darp ettiği iki kadına cebinden çıkardığı bıçak ile saldırdığı görülüyor.



Görüntülerde yer alıp, iki kadına şiddet uygulayan kişinin AKP’li Siverek Belediyesi Basın Dairesi’nde çalışan Veysel G. Olduğu ortaya çıktı.



Veysel G.’nin ilçenin Hacıömer Mahallesi'ndeki evinin avlusunda iki hafta önce yaşandığı öğrenilen şiddet olayı sonrası Veysel G.’nin resmi nikahlı eşi H.G. (34), maruz kaldığı şiddeti anlattı.



12 yıl önce evlendiği Veysel G.’nin evliliklerinden bir yıl sonra E.Y. (30) ve G.İ. (29) adlı kadınlarla imam nikahıyla evlendiğini söyleyen H.G., Veysel G.’nin hem kendisine hem de imam nikahı kıydığı E.Y. ve G.İ.’ye sürekli şiddet uyguladığını ifade etti.



H.G., “En büyüğü 11, en küçüğü henüz 1,5 yaşında 11 çocuğum var. Veysel G. çocuklarıma da şiddet uyguluyor” dedi.



1 AYLIK UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ



Görüntülere yansıyan en son şiddet olayda Veysel G.’nin bıçakla saldırdığını, kendilerini korumak için uzun süre boğuştuklarını dile getiren H.G., polise haber vermeleri üzerine gözaltına alınan Veysel G.’nin götürüldüğü karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirtti.

Karakolda kendilerinin de ifade verdiğini söyleyen H.G., şikayetçi oldukları Veysel G. hakkında mahkemenin 1 ay süreli uzaklaştırma cezası verdiğini belirtti.



‘CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK’



Bu olay sonrası oturdukları evden çıkarıldıklarını da söyleyen H.G., 3 kadın ve 11 çocukla birkaç gün sokakta kaldıklarını, şu anda ise başka bir yere geçtiklerini kaydetti.

Ancak can güvenlikleri olmaması nedeniyle kendilerine yardım eli uzatılmasını isteyen H.G, “Çocuklarımın ve diğer kadınların can güvenlikleri yok. Daha önce defalarca şikayette bulunduk ancak bir sonuç çıkmadı. Bir şekilde polisleri ikna edip, yeniden eve geldi” diye konuştu.



Veysel G.’nin şu anda Siverek’te elini kolunu sallayarak gezdiğini sözlerine ekleyen H.G, “Bizi bu adamın elinden kurtarın, artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek yardım istedi.