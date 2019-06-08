Bitlis Belediyesi'ne Kürtçe tabela Saidi Nursi’yle dönüyor

Kent girişindeki Kürtçe ‘Bitlis’e hoşgeldiniz’ yazısını kaldıran AKP’li Bitlis Belediyesi yeni tabelada Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak ‘Bediüzzaman Said-i Nursî’nin Şehri Bitlis’e Hoşgeldiniz’ yazacağını açıkladı.

Bitlis'te şehrin girişindeki Kürtçe, Türkçe ve İngilizce “Bitlis’e hoşgeldiniz” yazılı tabelayı kaldıran AKP’li Bitlis Belediyesi yeni bir tabela asılacağını ve bu tabelada Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak “Bediüzzaman Said-i Nursî’nin Şehri Bitlis’e Hoşgeldiniz” yazacağını açıkladı.

Bitlis Belediyesi’nden yapılan açıklamada daha önceki tabelanın iş makinelerinden zarar gördüğü için kaldırıldığı ileri sürüldü.

Belediyenin internet sitesinden yapılan açıklamada “2019 yılı yerel seçimlerinden önce şiddetli geçen kış mevsiminden dolayı kar temizleme ekiplerimizin temizlik çalışmaları esnasında, iş makinelerinden zarar gördüğü için kaldırılmıştır. Şehrimizin girişine ve çıkışına yenilenecek ışıklı ve üç dilde, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce: ‘Bediüzzaman Said-i Nursî’nin Şehri Bitlis’e Hoşgeldiniz’ 3 dildeki tabelamız tekrar asılacaktır. Yeni şehir tabelamızın siparişi verilmiş olup, tedarik süreci tamamlandıktan sonra en kısa sürede yerine asılacaktır. Kıymetli halkımızın bilgisine” denildi.

AKP’li Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kürtçe tabelanın kaldırılmasına ilişkin tepkilere “Onlar bizim kadar Kürt olamaz, bizim kadar Kürt’ü de savunamaz bizim kadar burada Kürtlere de hizmet edemez. Şunu iyi bilelim; Kürtler sadece bir partinin tekelinde değil” diye yanıt vermişti.

Yeni tabeladaki Kürtçe yazıda ise "Saidi Nursi" mi "Saidi Kürdi" mi yazacağı merak konusu.