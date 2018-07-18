Birleşmiş Milletler'den OHAL açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılmasıyla ilgili 'tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmenin iyi olacağını' söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Türkiye'de OHAL'in tekrar uzatılmaması kararından söz etti.

BM sözcüsü, "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmek iyi olur" ifadelerini kullandı.

Daha önce Mart ayında Ankara'ya ''OHAL derhal kaldırılsın'' çağrısı yapmış olan BM, mayıs ayında da "OHAL koşullarında yapılan seçimlerin güvenilir olmayacağı" uyarısında bulunmuştu.

Buna karşılık Ankara, BM'yi "terör destekçiliğiyle" suçlamıştı.