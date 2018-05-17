Birleşik Metal ve Nakliyat-İş İsrail’i protesto etti

Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş sendikalarına üye işçiler ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İsrail’in 62 Filistinliyi öldürmesini ABD Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş sendikaları dün İstanbul Sarıyer’deki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanarak İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etti.

Sloganlar atarak ABD Başkonsolosluğu'nun önünde gelen işçiler, “Katil ABD, Siyonist İsrail Kudüs'ten Defol, Filistin Halkı Yalnız Değildir” yazılı pankart açtı. İki sendika adına yapılan ortak basın açıklamasını Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu okudu.

Serdaroğlu, Filistinlilere karşı İsrail’in gerçek mermiler kullandığını belirterek “8 aylık Leyla’nın ana kucağında katledilmesi vahşettir. Bu vahşet ve katliamın sorumlusu katil ABD, Siyonist İsrail ve yerli işbirlikçileridir. Bunu lanetliyoruz” dedi.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının savaş kışkırtıcılığı olduğunu söyleyen Serdaroğlu “Bugün Filistin halkına reva görülen bu insanlık dışı uygulamalarla dünyaya giderek hakim olmak çabası içindeki faşizan zihniyetin başta emekçiler olmak üzere diğer ülke halkları için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu tüm çıplaklığıyla görüyoruz” dedi.

Filistin halkının gerçek dostlarının ikiyüzlü iktidarlar değil, Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki işçi sınıfı olduğunu ifade eden Serdaroğlu “Bizler Türkiye işçi sınıfı olarak bir kez daha, dünyanın dört bir yanında, Siyonist işgale ve onun emperyalist destekçilerine karşı direnen Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor, onların mücadelesinde yanlarında omuz omuza durduğumuzu belirtiyoruz. Türkiye’deki işçiler, her zaman olduğu gibi Filistin halkının yanındadır” diye konuştu.

