Bireysel kredi ve kredi kartı borcu 19,7 milyar TL’yi geçti

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı Nisan 2019’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artmış durumda. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki tahsili gecikmiş alacak miktarı 5 Temmuz 2019 itibarıyla 19,7 milyar TL’yi geçti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin, bireysel kredi kartı borçlularına ilişkin olarak yaptığı açıklamayı değerlendirerek hane halkı borçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

KREDİ KARTLARINDA TAHSİLİ GEÇMİŞ ALACAK MİKTARI ARTIYOR

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının Nisan 2019’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttığını belirten Erdoğdu, “Bu borçlar vatandaşların yeterli geliri olmamasından dolayı ödenememiş icraya düşmüş ve nihayetinde varlık yönetim şirketlerinin eline düşmüş durumda. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki tahsili gecikmiş alacak miktarı 5 Temmuz 2019 itibarıyla 19,7 milyar TL’yi geçti. Bu insanların hayata yeniden başlayabilmesini sağlamak için vatandaşın ödeyemediği kredi borcunu, varlık yönetim şirketlerinin bankalardan aldığı fiyattan alacak ve anapara ödemesini belli bir takvime yayarak tahsil edecek bir ‘Borç Yapılandırma Fonu’ kurulması gerekli” diye konuştu.