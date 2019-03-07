Bireysel dolar mevduatları Merkez Bankası rezervini geçti

21 haftadır döviz mevduatlarında artış yaşanıyor. Bireysel dolar mevduatlarının tarihi zirveye yaklaşarak, Merkez Bankası'nı geçtiği bildiriliyor.

Merkez Bankası verilerine göre şubatın son haftasında bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları, yaklaşık 700 milyon dolar artışla 103.56 milyar dolara yükseldi. Böylece dolar cinsinden hesaplar 29 Nisan 2016’da görülen 104.1 milyar dolarlık tarihi zirveye bir adım kalmış oldu. Bireysel dolar mevduatları ayrıca Merkez Bankası rezervini de geride bıraktı.

Dünya’da yer alan habere göre en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireysel mevduat sahipleri, takip eden 21 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar. 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları o günden geçen haftaya kadar 13.8 milyar dolar yükseldi.

Artışın ana nedenleri olarak geçen ağustos ayında zirve yapan döviz hesaplarının kâr amaçlı bozdurulmasının ardından yeniden alıma geçilmesi gösteriliyor. Yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimiyle, beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan kurumsallar da dahil edildiğinde yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 1 Mart ile biten haftada yaklaşık 1 milyar dolar artışla 170.97 milyar dolara yükseldi. Kurumsallarda 1 Mart haftasında yaklaşık 350 milyon dolar artışla 67.41 milyar dolara yükseliş görüldü.