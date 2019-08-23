Anadolu Efes CEO'su Can Çaka, Türkiye'de pazarın yüzde 30 daraldığını söylerken, 'Bira sektörü 1'e 5'lik bir istihdam yaratıyor. Biranın yüzde 65'i vergiden oluşuyor' dedi.

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, Türkiye'de bira satışına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye'de geçen süre boyunca pazarın yüzde 30 daraldığını belirten Anadolu Efes CEO'su Can Çaka, “Bira sektörü 1'e 5'lik bir istihdam yaratıyor. Biranın yüzde 65'i vergiden oluşuyor. Pazarın durumu ile yakınmak yerine bununla yaşamaya çalışıyoruz” dedi.

'İÇEÇEK GELİRLERİNİN YÜZDE 60'I YURT DIŞINDAN'

Son 10 yılda 2 fabrikanın kapandığını söyleyen Çaka, özellikle yurtdışında hızlı bir büyümeye imza attıklarını söyledi. Çin'de birkaç kat büyüyen bir operasyonun olduğunu, Avrupa'ya bira ihracatı yaptıklarını dile getiren Çaka, Almanya'ya yılda 4 milyon litre ihracat yaptıklarını aktardı. Çaka, içecek grubu gelirlerinin yüzde 60'ının yurt dışından geldiğini söyledi.