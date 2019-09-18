Bir yılın özeti açıklandı: Zenginler daha da zengin oldu, emekçiler daha da yoksullaştı

Türkiye'de nüfusun en zengin yüzde 5'lik kesiminin toplam gelirden aldığı pay, en yoksul kesimin aldığı payın tam 24,8 katına çıktı. Nüfusun en zengin yüzde 5'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 22,4 olurken, en yoksul yüzde 5'in payı ise sadece 0,9'da kaldı.

TÜİK, 2018 yılına ilişkin gelir dağılımını verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre yoksullar 2018 yılında daha da yoksullaşırken, gelirden en büyük payı alan nüfusun yüzde 20'lik kesimi geçen yıla göre gelirini yine artırdı.

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay 0,2 puan artarak yüzde 47,6'ya yükseldi.

En düşük gelire sahip yüzde 20'lik kesimin payı ise 2018'de bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 6,1 oldu.

Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin, en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı 7,5'ten 7,8'e çıktı.

YOKSULLUĞUN ÇARPICI BOYUTU DETAYLARDA SAKLI

TÜİK, basın duyurusunda en yoksul ve en zengini yüzde 20'lik dilimlerle açıklarken, bu verilerin detayları gelir eşitsizliğine ilişkin daha çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor.

Buna göre nüfusun en zengin yüzde 5'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 22,4. Bu pay 5 yıl önce 20,5'ti.

Nüfusun en yoksul yüzde 5'lik kesiminin ise toplam gelirden aldığı pay sadece 0,9. Bu pay geçtiğimiz yıl yüzde 1, 5 yıl önce yine 0,9'du.

TÜİK, "Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin, en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı 7,5'ten 7,8'e çıktı" derken, yüzde 5'lik dilime bakıldığında toplumun en zengin kesiminin en yoksul kesiminin gelirine oranı 24,8'e yükseliyor.