Bir sağlık emekçilerine şiddet haberi daha

Son günlerde sık sık duyulan sağlık emekçilerine şiddet haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Şiddetin adresi bu kez Konya.

Sağlıkta şiddet vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Son günlerde sık sık duyulan hekime şiddet haberlerine bugün bir yenisi de Konya'da eklendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan olayda, sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakını, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayın tanıklarının yaptığı aktarıma göre, serviste kontrol altında tutulan hasta, durumu kötüleşince yoğun bakıma devredildi. Durumu gitgide ağırlaşan hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan hasta yakını servisin otomatik kapısını ve kapının yanındaki telefonu kırdı. Birisi hamile dört doktora hakaret eden hasta yakını, doktorlara saldırmaya çalışırken araya giren iki güvenlik görevlisini de darp etti. İddiaya göre darp edilen güvenlik görevlilerinin şikayetçi olmaları ve darp raporu almaları engellendi. Doktorların şikayeti üzerine ifadesi alınan hasta yakını serbest bırakıldı.