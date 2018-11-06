Bir patronun ardından: Abdullah Tivnikli kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen patronlardan Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti. 17-25 Aralık dosyasında adı geçen isimlerden olan Tivnikli, '30-40 milyon avrom yanar' diyerek AKP'ye kendisine özel yasa çıkarttıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın'ın 'Benim kızın okul taksitleri var. Himmetinizi beklerim' sözleri sonrası okul taksitlerini ödeyen isimdi. Türk Telekom'un satış sürecinde oynadığı rol nedeniyle adı 'Becerikli Abdullah Bey'e çıkan Tivnikli, AKP döneminde servetine servet katanlardandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen patronlardan Abdullah Tivnikli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlk olarak Türk Telekom'un satılış sürecindeki rolüyle gündeme gelen Tivnikli, 17-25 Aralık soruşturmasında da yer almıştı. Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın'ın kızının okul taksitini ödediği haberleriyle gündeme gelen Tivnikli, zarara uğramamak için AKP'ye yasa değiştirten patron olarak da biliniyor.

'AKP ÜZERİNDE BÜYÜK BİR ETKİYE SAHİP'

2008 yılında Türk Telekom'un satış sürecindeki yolsuzlukları gündeme getiren dönemin CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, “Türk Telekom'un özelleştirmesi sırasında Hariri ailesine ve bu aileye ait Oger Telekom'a büyük katkıları olduğu ileri sürülen Abdullah Tivnikli'nin, AKP hükümeti üzerinde büyük bir etkiye sahibi olduğunun” söylendiğini aktarmış, Oger Telekom'un yüzde 35'inin Saudi Telecom Company'e satılmasında Tivnikli'nin ön planda olduğuna ilişkin Suudi Arabistan medyasında yer alan haberi gündeme getirmişti.Erdoğan, Tivnikli, Hariri ve Saudi Telecom'un 2 yetkilisinin yer aldığı fotoğrafa da yer verilen haberi gazetecilere gösteren Kılıçdaroğlu, “Kendisine bazı çevrelerce 'Becerikli Abdullah da denilen Tivnikli'nin, Türk Telekom hisselerinin önemli bir miktarını başkaları adına yediemin olarak muhafaza ettiğinin söylendiğini ileri sürmüştü.

17-25 ARALIK'TA MALLARINA EL KONULMASI KARARI ÇIKARILMIŞTI

AKP'nin eski ortağı Cemaat tarafından düzenlenen 17-25 Aralık operasyonunun ikinci dalgasında Mustafa Latif Topbaş, Cemal Kalyoncu, Ömer Faruk Kalyoncu, Mehmet Cengiz, Üsame Kutub ve Cengiz Aktürk'le birlikte mallarına el konulma kararı çıkarılan isimlerden biri olan Tivnikli hakkında aynı zamanda yakalama kararı da verilmişti.

Operasyon kapsamında Abdullah Tivnikli, elektirik dağıtım şirketinin kaçak elektirik bedellerinin devlet tarafından karşılanması için Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın'ın kızının okul taksitlerini karşıladığı iddia edilmişti.

'30-40 MİLYON AVROM YANAR' DEDİ, YASA DEĞİŞTİ

Rüzgâr santrallarının kapasite artırımına sınırlama getiren yasa tasarısının Meclis’te görüşüldüğü sırada AKP'li yöneticileri arayan Abdullah Tivnikli, yasanın değişmesini sağlamıştı.

Yasa Meclis'te görüşülürken Mahir Ünal’ı arayan Tivnikli, "30-40 milyon Avrom yanar" diyerek düzenlemede değişiklik yaptırmıştı.

ERDOĞAN'IN PRENSLERİNDEN Mİ?

2015 yılında gazeteci Aykut Küçükkaya'nın hakkındaki iddialara ilişkin sorularını yanıtlayan Tivnikli, Kendisi için "Erdoğan’ın prenslerinden" tabirinin kullanılmasını şu sözlerle değerlendirmişti:

Bunlar abartılı şeyler. Bu tapelere istenilen bazı yerler kesilip monte edilmesi nedeniyle birilerine ithamlarda bulunuluyor. Ben prens olsaydım basit bir direk için 19 ay bekler miydim? Açıyorum diyorum ki ya bu olmaz evet deyin hayır deyin, kuramıyorlar, kuramıyorlar, dosyalar kaybolmuş. Kayıtlara bakın 12 ay, 19 ay onay için beklemişiz. Demek ki hiçbir şekilde tanıdık ilişkilerinden rahatsız edici bir talebimiz olmamış. Onun dışında başka kurumları da müşteşarları da aradım. Müracatlarım kayıp, 12 aydır, bir kısmı 16 aydır kayıp. Lütfen bunları çıkarın, çünkü süreleri var hepsinin. İbrahim Kalın’dan da rica ettiğim o. Bulduk diyorlar, dosyalar bir yerlerde kaybolmuş.

Eksim’in patronu Abdullah Tivnikli, Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde yer almıştı. 1989’dan beri Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Tivnikli, Eksim Grubu’nda Murahhas Azalık, Türk Telekom’da da Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunuyordu.