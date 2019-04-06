Bir okulda daha İzmir Marşı yasaklandı!

İstanbul Kadıköy'deki Bahariye Ortaokulu'nda 23 Nisan etkinliğine hazırlanan öğrencilerin repeturvarından İzmir Marşı çıkarıldı.

AKP iktidarının İzmir Marşı'yla imtihanı sürüyor. Daha önce de Alanya Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi'nde çeşitli tartışmalara konu olan İzmir Marşı, şimdi de Kaıdköy'deki bir ortaokulda yasaklandı.

Bahariye Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklarını sürdüren okul korosu, dün ilginç bir kararla karşılaştı. Müzik öğretmeni, etkinlikte söylenecek beş parçadan biri olan İzmir Marşı'nın repertuvardan çıkarıldığını duyurdu. İzmir Marşı yerine "Hayat bayram olsa" adlı şarkının söyleneceğini öğrencilere bildirdi. Müzik öğretmeni, seçimlerden sonra bu kararın kendilerine iletildiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce de çeşitli okullarda İzmir Marşı yasağı gündeme gelmişti.

Geçen yıl İzmir Atatürk Lisesi müdürü Selamettin Demirhan, öğrencilerin İzmir Marşı söylemesini engellmeye çalışmıştı.

Alanya Lisesi'nde bir müzik yarışması için prova yapan öğrenciler, İzmir Marşı'nı söylediği gerekçesiyle okul yönetimi tarafından uyarılmıştı.

Balıkesir’in AKP’li Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, belediye personeline konuşma yaptığı sırada İzmir Marşı çalan bir aracın geçişine "İşte Burhaniye böyle bir yer Allah hepimize sabır versin" diyerek tepki göstermişti.

İstanbul Erkek Lisesi'nde müdür yardımcısı Metin Kuş'un Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde İzmir Marşı okuyan öğrencilere tokat atması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde öğrencilerden zorla "iftar yemeği" parası alındığı ancak yemek verilmediği, tepki olarak İzmir Marşı söyleyen öğrencilere müdürün "edepsizler" diyerek yatakhaneye kilitlediği iddia edilmişti.